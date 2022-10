Perché parlare di depressione

Today.it

'Il cambiamento - aggiunge - deve essere radicalei rapporti con il Paese si sono ristretti molto, vanno ricostituiti. Qui bisogna ricominciare acon la gente delle cose che si ...Però altri investimenti in Italia non ne facciamo, per esempio, a Roma sono sei mesi che non riusciamo ad avere le autorizzazioni, sempre per un cavillo. Non puoi perdere tempo acon ... Perché si può parlare di Wanna Marchi