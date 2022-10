Iva Zanicchi chiede scusa a Selvaggia Lucarelli | “Anche tu mi ha dato della t ”

Scoppia il casoa Ballando con le Stelle . Già a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, mentre Milly Carlucci e i suoi gongolavano per il successo ottenuto e per il testa a testa, negli ...e l'offesa a Selvaggia Lucarelli. A Domenica in interviene Alberto Matano e spiega perchè nessuno in puntata è intervenuto. Nel corso della puntata di sabato di Ballando con le stelle, la ...Iva Zanicchi torna a chiedere scusa a Selvaggia Lucarelli per averla insultata durante la prima puntata di Ballando con le stelle ...Dopo l'insulto scappato in diretta tv nei confronti della giudice di 'Ballando con le stelle', Iva Zanicchi si è scusata su Twitter con Selvaggia Lucarelli. Come in tutte le competizioni… Leggi ...