Green Blue Days | seconda edizione a Taranto guardando al futuro

(Di lunedì 10 ottobre 2022)è il primo forum sulla sostenibilità sistemica che guarda al Sud come laboratorio d’idee per la Gen Z che accoglie al suo interno i massimi esperti in sostenibilità a livello nazionale ed internazionale e progettualità speciali in chiave sostenibile nell’area dedicata alle Exhibition. Un evento ideato, progettato e realizzato dalle fondatrici Sonia Cocozza, Rosi Fusillo ed Elisabetta Masucci. Ambasciatrice per la IIè Veronica Maya, conduttrice TV, protagonista anche della primache si è svolta a Napoli. L’evento si è aperto domenica 9 con una veleggiata di cinquanta barche organizzata con la Marina Militare ed è proseguito lunedì 10 in due location d’eccezione – Ex Caserma Rossarol, Sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Castello ...