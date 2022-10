(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il maltempo si abbatte sull’in unche si classifica fino ad ora comepiu’dicon una temperatura addirittura superiore di +0,96 gradi rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni ridotte di 1/3 rispetto alla media storica. E’ quanto emerge dall’analisi della, in occasione dell’allerta gialla in 11 regioni, relativa ai primi nove mesi delsu dati Isac Cnr, che effettua rilevazioni indal 1800. L’anomalia piu’ evidente quest’anno si e’ avuta in estate che dal punto di vistatologico ha fatto registrare addirittura una temperatura di 2,06 gradi superiore alla media, inferiore solo al 2003 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

difficilmente sbaglia posto. In Ciociaria, nella sua Ciociaria, nessuno s'è sbracciato ... Se mancherà quel, oltre che quella coalizione, sarà inutile concorrere. Basta saperlo. ...Al termine dell'incontro, i rappresentanti dihanno esternato apprensione per ildi sfiducia che aleggia tra gli agricoltori preoccupati per le conseguenze di un possibile ... Clima, Coldiretti: Il 2022 in Italia l'anno più caldo di sempre, quasi un grado in più - Ildenaro.it Il maltempo si abbatte sull’Italia in un 2022 che si classifica fino ad ora come l’anno piu’ caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di +0,96 gradi rispetto alla media storica ma si ...Il maltempo si abbatte sull’Italia in un 2022 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre con una temperatura ...