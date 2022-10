Caro prezzi erode capacità di spesa degli italiani | boom di app-salvaportafoglio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’inflazione decurta pesantemente i redditi delle famiglie che reagiscono all’emergenza dando fondo ai propri risparmi, ma anche acuendo l’ingegno, aiutati dalla tecnologia e dai social, grazie al fiorire di app salva-portafoglio. L’ufficio economico di Confesercenti ha calcolato che il continuo aumento deidei prodotti energetici spinge in alto ialtri beni di consumo fino adre ladidi circa 12,1 miliardi di euro, circa 470 euro in meno a famiglia in soli sei mesi. L’inflazione media dei prossimi tre mesi stimata dall’analisi sarà almeno al 9,1%, oltre mezzo punto in più rispetto al dato già elevato del periodo estivo (+8,4%) e tre punti in più nel confronto con il periodo primaverile (Guarda ...