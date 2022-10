Bye Bye Orban | Meloni svela a chi si ispirerà

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giorno numero quindici dal ritorno del fascismo in Italia. Almeno secondo gran parte della sinistra, fatta dalle Rula Jebreal, dai Damiano dei Maneskin, dai Saviano e molto altro ancora. Nel corso dell’intera campagna elettorale, il – ormai ex – segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha premuto l’acceleratore solo ed esclusivamente sul tema Ungheria, contestando a Giorgiadi essere vassalla del sistema illiberale di. Eppure, dopo le parole della futura premier di ieri sera, durante la kermesse del partito spagnolo Vox, pare che i riferimenti siano ben altri. Gli alleati dellaOltre ad assumere la stessa posizione dell’esecutivo di Mario Draghi, promettendo il rinnovato sostegno del nuovo governo per la fissazione del tetto massimo al prezzo del gas,ha parlato esplicitamente di ...