Attacco su tutta l’Ucraina Colpita anche Kiev | 8 morti «Un missile è caduto vicino all’ufficio di Zelensky» – I video

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Alcune potenti esplosioni sono state udite a. Lo riferiscono i giornalisti dell’agenzia France Presse. L’inviato della Reuters dice che una grossa nube di fumo nero si è alzata da tre palazzi nel centro della capitale del. Il sindaco Klitschko conferma il bombardamento. Il primo bilancio parla di 8e 24 feriti. Sul suo canale di Telegram il primo cittadino ha affermato che si sono verificate «diverse esplosioni nel distretto di Shevchenkiv, nel centro della capitale. Tutti i servizi sono stati attivati. Seguiranno dettagli». Ieri sera, subito dopo le parole di Putin sul ponte di Kerch in Crimea un allarme aereo era stato diramato in tutto il territorio ucraino. L’ex premier Medvedev avevadetto che i russi «si aspettano la distruzione dei terroristi del regime di». ...

Volodymyr Zelensky ha postato un messaggio sui social dopo l'dell'esercito russo a Kiev, il post è corredato da un video che mostra gli effetti dei ... L'allarme aereo non si placa inl'...Allarme in tutta l'Ucraina per i nuovi attacchi russi. Gli attacchi sono iniziato come risposta all'esplosione sul ponte della Crimea.Colpita pesantemente Kiev, con bombe cadute anche in pieno centro. Segnalate esplosioni a Dnipro e Zaporizhzhia, nell'ovest bombardate infrastrutture energetiche nella regione di Leopoli ...