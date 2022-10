Superbike | Toprak Razgatlioglu fa sua anche la Superpole Race a Portimao 2° Bautista davanti a Rea

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ stato ancora il turcoa imporsi a, sede del quartultimo round del Mondiale 2022 di. L’alfiere della Yamaha, vincitore di gara-1, si è aggiudicatolain programma quest’oggi sul circuito lusitano. Una bellissima lotta trae il leader del campionato, Alvaro, bravissimo come ieri a interpretare l’ultima parte del tracciato. Lo spagnolo della Ducati si è dovuto accontentare della seconda posizione a 0.123 dalla vetta, mentre il nord-irlandese Jonathan Rea ha terminato in terza posizione sulla sua Kawasaki a 1.434. Si può sorridere in casa Italia, considerando il trio di centauri in top-9: alle spalle del britannico Alex Lowes, 4° su Kawasaki a 1.976, hanno ...