Non è l' Arena | Wanna Marchi e la figlia ospiti di Giletti

29 Sfida al vertice nella nona giornata di Serie A , ma le protagonistesono quelle attese a inizio stagione. Alla Daciasi sfidano infatti l'Udinese, terza a 19 punti, e l'Atalanta in vetta a 20, a pari merito con il Napoli. Alle 15:00 sarà battaglia tra gli ...I bergamaschihanno mai perso in queste prime otto partite disputate, mentre i friulani sono ... Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Dacia' di Udine. FORMAZIONI UFFICIALI ...Conto alla rovescia per la puntata esplosiva di "Non è L'Arena". Questa sera, domenica 9 ottobre, il conduttore Massimo Giletti farà parlare davanti alle telecamere Wanna Marchi e la figlia Stefania ...Bruno Arena è riuscito a conquistare milioni di italiani con la sua simpatia ed ironia. A sostenerlo ha avuto accanto sempre la moglie Rosy.