Marelli sul rigore in Napoli-Cremonese | Contatto molto marginale | fallo piuttosto leggero

napolipiu.com

L'ex arbitrorigore concesso al Napoli: 'Kvaratskhelia striscia il piede prima ancora del contatto. Non è un ... questo il commento dell'ex arbitro Lucanegli studi di Dazn nell'intervallo ...Sull'argomento è intervenuto il moviolista di Dazn Luca. L'ex arbitro comasco spiega: "... Si sofferma invece solo sui pregi di Sozza CasarinCorriere della Sera: "Il giovane Sozza, al ... Marelli: “Rigore Napoli leggero, visto cosa ha fatto Kvaratskhelia” – FOTO Come contro il Milan, un rigore lancia il Napoli contro la Cremonese. Ad analizzare la decisione di Abisso è, su Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli: " Bisogna prestare attenzione al piede destro di Kvara ...In Cremonese-Napoli, complici i risultati del pomeriggio, la formazione allenata da Luciano Spalletti si gioca la vetta solitaria della Serie A. Una partita non semplice, quindi, per Abisso, chiamato ...