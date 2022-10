Incidente mortale a Civitavecchia | la vittima è Marco Rossetti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ladell’stradale avvenuto nella notte a. L’uomo, a bordo di una moto, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato a terra. L’L’è avvenuto nella zona della stazione distava viaggiando a bordo della sua Ducati intorno alle 2 di notte in viale della Vittoria. Il 48enne ha perso il controllo della moto finendo sull’asfalto. Si sarebbe trattato di unautonomo ma le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono sopraggiunti i mezzi di soccorso e gli agenti del Commissariato dima per...