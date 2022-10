(Di domenica 9 ottobre 2022)è sfinitoaver concluso al terzo posto (con “giallo”) un bagnatissimo Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Suzuka abbiamo vissuto una gara ridotta per colpa della pioggia battente caduta nel corso della giornata, conclusa in concomitanza delle 3 ore di tempo massimo, senza contare al numero deiprevisto. Il monegasco, più che con il maltempo, ha dovuto lottare con le gomme della sua Ferrari.una primissima parte di gara con le full wet nella quale stava mettendo pressione a Max Verstappen, il pilota di Maranello ha iniziato a faticare tantissimo con le sue intermedie che, nel breve volgere di pochi chilometri, hanno subito iniziato a degradare in maniera clamorosa, tanto da concludere a quasi mezzo minuto ...

...la bandiera rossa e la ripartenza dopo due ore di interruzione dietro la safety car ed è campione del mondo per la seconda volta grazie alla penalizzazione nel finale della Ferrari di...è stato penalizzato di 5 secondi a causa del taglio di una chicane durante l'ultimo giro del GP del Giappone. Una penalità che ha retrocesso il pilota Ferrari dal secondo al terzo ... F1, Charles Leclerc: "Che sofferenza! Dopo 3 giri non avevo più passo, ora dobbiamo lavorare in vista del 2023" Gara 'ridotta' sotto la pioggia in Giappone, il ferrarista ha tagliato il traguardo al secondo posto ma gli è stata comminata una penalità per il taglio dell'ultima chicane all'ultimo giro permettendo ...