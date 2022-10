Cremonese Napoli | Rrahmani esce per infortunio | gli aggiornamenti

...30 Verona - Trentino 3 - 2 CALCIO - SERIE A 12:30 Torino - Empoli 1 - 1 15:00 Monza - Spezia 2 - 0 15:00 Salernitana - Verona 2 - 1 15:00 Udinese - Atalanta 2 - 2 18:001 - 4 20:45 ...Ilha battuto la4 - 1 in una partita della nona giornata e, dopo il pareggio dell'Atalanta a Udine, la squadra di Luciano Spalletti, con 23 punti, è sola in testa alla classifica. Gli ...Il Napoli batte la Cremonese e si prende la vetta solitaria della classifica. Allo stadio Giovanni Zini di Cremona, la squadra azzurra vince 1-4Leggi tutto Serie B il punto Cremonese ritorno in vetta ...(ANSA) - CREMONA, 09 OTT - Il Napoli ha battuto la Cremonese 4-1 in una partita della nona giornata e, dopo il pareggio dell'Atalanta a Udine, la squadra di Luciano Spalletti, con 23 punti, è sola in ...