Ucraina | Cacciari a La7 | “Ci stiamo avvicinando alla catastrofe e c’è un clima interventista Ma siamo impazziti? Bisogna parlare di pace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Certo che occorredi. E di cosa vogliamo? Di guerra atomica? C’è une si parla con indifferenza di guerra atomica, come se fosse un caso. Ma che roba è??”. È il monito lanciato a “Otto e mezzo” (La7) dal filosofo Massimoa tutti i partiti e in particolare al centrosinistra, di cui stigmatizza “laculturale ampia e profonda, mai affrontata e messa in discussione”, anche in meritoguerra. “È chiaro checostruire la– continua– è evidente che tutti debbano chiedersi come arrivareo a un armistizio al più presto, e non solo ...