Ucraina | Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Perché la sinistra non scende in piazza per la pace? La responsabilità è del Pd”

(Di sabato 8 ottobre 2022) “lanon è ina invocare la? Laè del Pd, il partito più guerrafondaio dell’intero arco parlamentare”. Cosìnel suo intervento come ospite fisso della nuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, a proposito della proposta del presidente M5S Giuseppe Conte di fare una marcia dellasenza bandiere politiche per rilanciare le iniziative diplomatiche nella guerra tra Russia ee della diffidenza con cui i democratici hanno accolto la proposta. “Io continuo ad essere sconvolto dall’assenza del concetto, ma anche dal terrore e dall’imbarazzo nell’utilizzare la ...

Il Fatto Quotidiano

... ha detto il segretario del Pd, pur non rinnegando la scelta di sostenere militarmente l'. ... Si tratta di: Pietro Bartolo, Caterina Chinnici,Cozzolino, Giuseppe Ferrandino, Camilla ......nella vicina, in particolare quello sui prezzi energetici e i rischi di razionamenti e fallimenti, come quello della tedesca Uniper. Il presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce,... Ucraina, Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Perché la sinistra non scende in piazza per… Dopo la sconfitta elettorale, sette eurodeputati dem votano con i 5s contro gli aiuti all'Ucraina I l Pd ha perso (anche) per colpa del conflitto in Ucraina. Questa ammissione, pronunciata in ritardo ...La Rete Disarmo frena: «Sul 4 novembre nessuna decisione». Ma il presidente M5s ci punta. Il Pd pasticcia a Bruxelles. Ed è una nuova grana per Letta, che teme parole d’ordine antiNato e proPutin.