(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Lamentale, associata ad un soddisfacente livello di qualità di vita,diventare unadi tutta la collettività”. Così Bernardo Dell’Osso, professore ordinario di Psichiatria all’Università degli Studi di Milano, intervenendo a latere del talk show ‘Arte che cura: laparte dal cervello’ che si è svolto oggi a Milano, in occasione della Giornata mondiale dellamentale, che si celebra il 10 ottobre. All’evento, aperto alla cittadinanza, vari esperti si sono confrontati sul tema dell’importanza delladel cervello e dei benefici di un approccio integrato per raggiungere e mantenere l’. Promossa da Lundbeck Italia e Bam (Biblioteca degli alberi Milano), ...

Adnkronos

Può essere grave per chi, per ragioni di, non può ...Wiedermann - sono state rilevate doppie infezioni virali in circa'8% ... illustra. ' Il fatto di indossare le mascherine e di ...... medico pediatra edin epigenetica e biologia molecolare, ... può spiegarci perché il fatto che'influenza aviaria continui a ... dannosi per'ambiente, pericolosi per laumana. Ma gli ... Salute, l'esperto: "Equilibrio psico-fisico deve essere priorità per tutti"