Manifestazione Cgil | è subito autunno caldo | scontro Meloni - Ladini Anche Conte in piazza

La premier in pectore: 'iniziativa paradossale'. Il segretario generale: 'Giudicheremo il governo dai fatti'. Poi la precisazione di Fratelli ...Così il segretario della, Maurizio Landini , nel suo intervento dal palco di piazza del Popolo, in occasione delladella, a Roma. La decisione di scendere in piazza "l'...“Cgil e Landini becchini dei lavoratori”, in riferimento agli accadimenti nel 9 ottobre 2021, aggiungendo in relazione alla manifestazione di oggi del sindacato: “a Roma sarà il festival dei becchini, ...È una piazza del Popolo gremita quella che attende a breve l’intervento del leader Cgil Maurizio Landini. Il sindacato non intende fornire cifre ufficiali sulla partecipazione alla manifestazione ma l ...