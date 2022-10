LIVE Giro di Lombardia 2022 in DIRETTA | dieci in fuga | 5? sul gruppo principale

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.56 Tratto di discesa. Situazione molto stabile. 11.53 Ora la Movistar di Valverde e Mas si mette in testa al. 11.51 Ricordiamo ifuggitivi: Christian Scaroni (Astana), Davide Bais (Eolo Kometa), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Aurelien Paret-Peintre (Ag2r Citroen), Lawson Craddock (Bike Exchange), Kenny Elissonde (Trek Segafredo), Simone Ravanelli e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper Androni), Alex Tolio e Luca Covili (Bardiani Csf Faizanè). 11.48 Anche ilscollina sulla salita. 11.46 200 chilometri al traguardo. 11.43 Aumenta a 5’24” il margine degli attaccanti. 11.40 I fuggitivi scollinano sul Ganda. 11.38 Da sottolineare il tanto pubblico presente sulle strade. 11.34 Ilè praticamente fermo. 11.29 ...

MAX VERSTAPPEN: 'BELLISSIMO FARE LA POLE - POSITION A SUZUKA, NORRIS HA SBAGLIATO' CHARLES LECLERC: 'COMPLICATO, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI'MAX VERSTAPPEN: 'BELLISSIMO FARE LA POLE - POSITION A SUZUKA, NORRIS HA SBAGLIATO' CHARLES LECLERC: 'COMPLICATO, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI'• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il Lombardia 2022 sarà trasmesso in diretta dalle 9.50 su RaiSport ed Eurosport, dalle 14 su Rai 2. Di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani al via Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2022, l’ultima corsa della stagione, la Classica delle Foglie ...