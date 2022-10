L’incidente sulla A4 | le vittime | Rossella e Alfredo fidanzati da due anni Il gruppo di amici del «Centro 21»

RaiNews

stradale questa mattina 08 ottobre2022ss121. Il ...per gli accertamenti ed i rilievi del caso per stabilire'esatta ...Secondo le autorità citate dalla Tass, il camion è esploso... provocando'incendio di serbatoi di carburante di un treno ...una commissione governativa per stabilire le cause dell'e ... Grave incidente stradale sulla A4, un furgone contro un camion: 6 morti, autostrada chiusa