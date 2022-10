Inter | in porta c' è Onana | Handanovic fuori per scelta tecnica

Simone Inzaghi ha deciso: Onana sarà il titolare anche in campionato dopo aver difeso ladell'in Champions League. Samir Handanovic , storico numero uno nerazzurro, oggi al Mapei Stadium contro il Sassuolo si accomoderà dunque in panchina, anche a causa di alcune indecisioni ...Tutti, nel mondo, spingono affinché venga preso un indirizzo definitivo sul ruolo del portiere. Dentro Appiano, come più volte raccontato, il nodo è stato affrontato anche nei confronti ...Simone Inzaghi ha deciso: Onana sarà il titolare anche in campionato dopo aver difeso la porta dell'Inter in Champions League. Samir Handanovic, storico numero uno nerazzurro, oggi al Mapei Stadium ...Nell’Inter mancheranno certamente Brozovic e quasi sicuramente Correa, uscito contro il Barcellona per un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato solo un risentimento ...