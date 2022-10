Giro di Lombardia 2022 oggi | orari | tv | programma | streaming | percorso | favoriti

(Di sabato 8 ottobre 2022) È arrivato il momento deldi. La Classica delle Foglie Morte va a chiudere la grande stagione del ciclismo internazionale; c’è tanta attesa per scoprire chi sarà il nuovo vincitore dopo Tadej Pogacar, che lo scorso anno si impose in un arrivo a due con Fausto Masnada.Sarà una lunga battaglia di 253 chilometri con partenza da Bergamo ed arrivo a Como. Già i primi 120 chilometri andranno a scremare il gruppo con una serie di salite sulle Prealpi con Forcellino di Bianzano, Ganda, Passo della Crocetta, Forcella di Bura e Colle di Berbenno. Dopo un po’ di riposo con la pianura verso il Lago di Como, si arriva alla Madonna del Ghisallo con pendenze del 14%. Si arriva a Como, dove si scalerà il Civiglio (medie superiori al 10%) che intervallerà i due passaggi sul San Fermo della Battaglia, con ...

Torna il Giro di Lombardia e tornano le grandi dirette di quibicisport e così si e va a chiudere una stagione lunga e intensa sulle strade di tutto il mondo. Dopo la Classica delle Foglie Morte, si ti ...Spettacolo assicurato nella Classica delle Foglie Morte. Attesa battaglia tra i due duellanti del Tour de France 2022, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Emozioni per l'addio di Vincenzo Nibali e Aleja ...