Ex gieffina pronta alle nozze | il testimone sarà proprio lui!

(Di sabato 8 ottobre 2022) Spunta finalmente la data ufficiale del matrimonio dell’ex, nel frattempo viene rivelato anche ilUn’edizione del Grande Fratello Vip è in corso e sta già regalando tantissime soddisfazioni, tra colpi di scena, intrighi, simpatie e antipatie e anche qualche brutta figura. Nel frattempo, come al solito, il pubblico impara a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ilsipontino.net

Stando a quanto si legge nell'editoriale di Maurizio Costanzo sull'ultimo numero di Nuovo TV , l'exsarebbea diventare opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma ...Giulia Salemia diventare mamma: "Tra qualche mese"/ Annuncio e retroscena sul ruolo al GF ... che in una lettera destinata a Maurizio Costanzo elogia la ex: 'Caro Costanzo, sto ... GF Vip 7, Giulia Salemi pronta al grande salto: ruolo d’eccezione per l’ex gieffina Spunta finalmente la data ufficiale del matrimonio dell’ex gieffina, nel frattempo viene rivelato anche il testimone: sarà proprio lui! Un’edizione del Grande Fratello Vip è in corso e sta già ...Giulia Salemi sarebbe pronta ad avere sempre più spazio in TV e in modo particolare al GF Vip. È stata protagonista della quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini e nella casa ha tr ...