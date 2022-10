Entry list Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | partecipanti ed italiani presenti

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’* deldi, evento in programma dal 31 ottobre al 6 novembre sui campi in cemento indoor della capitale francese. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding, seguito dal connazionale Rafa Nadal e dal norvegese Casper Ruud.tutti i big, compreso Novak Djokovic, mentre gli azzurri in tabellone sono tre: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Di seguito l’completa deldi. * L’iniziale deiè automatica. Risultano perciò iscritti anche giocatori ...

La wild card inizialmente assegnata a Luca Nardi passa a Giulio Zeppieri. Si allunga la striscia di tornei saltati dal 36enne Monfils Mentre nei tornei attualmente in corso arrivano altri ritiri - il ...ATP Entry List: niente Firenze per Nardi e Lehecka, Monfils salta anche Napoli Vista la precoce uscita di scena di Ciacci, Lamborghini, Bellavia e Manfuso, il pubblico del GF Vip vorrebbe nuovi ingressi nella casa ...Mancano otto giorni all'inizio del tabellone di qualificazione Atp 250 Tennis Napoli Cup, previsto per sabato 15 ottobre,il torneo si giocherà alla Rotonda Diaz e i campi del Tc Napoli fino a domenica ...