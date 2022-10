Catania | la terra torna a tremare | registrata scossa di magnitudo 2 9

(Di sabato 8 ottobre 2022) La. Nella provincia di, nel corso della mattinata del 7 ottobre, si è verificata unadi terremoto di2.9. In particolare, il sisma si è verificato nel territorio di Milo alle ore 10:52 circa e ha preceduto laavvertita al largo della Libia. Qui la Sala Sismica INGV-Roma segnala un eventoML 4.0, avvenuto in mare alle 05:33:38 di sabato 8 ottobre.

Giovedì 13 ottobre alle 18, infine, l'aula magna di Villa San Saverio accoglierà le nuove matricole della Scuola Superiore diper l'anno accademico 2022/2023 . In questa occasione, il prof. ...Confini che idealmente separano ladal cielo e che segnano, gravemente, i luoghi delle guerre ...in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Beni Culturali dell'Università di, ...Presentato l'evento dagli ideatori e direttori artistici Francesca Vitale e Renato Lombardo. Pamela Villoresi, Luca De Fusco e Giuseppe Castiglia testimonial di 54 spettacoli e ben oltre 100 eventi in ...È pronta ai nastri di partenza la squadra femminile di tennis del Cus Catania Team, neopromossa in serie A2 ... l’esordio del team del capitato Fabio Rizzo sul campo casalingo in terra rossa del ...