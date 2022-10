Caduta Libera oggi | 8 ottobre 2022 | Michele Marchesi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 8Nella puntata dell’8, si è confermato campione, 30enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia.è arrivato al gioco finale con 186.000 euro, dando solo 8 risposte ...

In questi giorni Gerry Scotti , su Canale 5, con il suo programma, festeggia la millesima puntata. È un longevo della televisione come peraltro chi scrive. Ancora una volta l'ennesima riprova della parentela mediatica, vale a dire dell'abitudine che ...Attualmente stiamo vedendo il buon Virginio in un altro dei suoi quiz preserali più riusciti aliasche questa settimana ha tagliato il traguardo delle 1000 puntate . Proprio qui, il ...Per Alessandro Cattelan è tempo di brutte notizie. Nessuno, tantomeno lo stesso conduttore, si sarebbe mai immaginato di trovarsi in una situazione del genere. Ecco tutti i dettagli. Alessandro Cattel ...A Tv Sorrisi e Canzoni Gerry Scotti rivela un retroscena inaspettato su uno dei suoi seguitissimi programmi: davvero incredibile!