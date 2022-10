Wagner | mercenari superpagati allo sbaraglio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Il famigerato battaglionestarebbe reclutando nuovianche tra criminali, pagandoli con cifre da capogiro Balzato gli onori delle cronache per la sua ferocia, il battaglione( organizzazione militare privata sostenuta dstato russo) sembra stia reclutando anche al di fuori della Russia. Il ben noto gruppo di, attualmente impiegato in Ucraina, L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

via dalla Libia Secondo alcuni analisti, le fughe di notizie su un possibile ritiro deirussi delladal sudest della Libia potrebbero rivelarsi anche vere, poiché ...... con il ministro Serghei Shoigu nel mirino diretto di figura come il leader ceceno Ramzan Kadyrov o il fondatore dei, Evgheny Prigozhin, ma anche questo potrebbe cambiare.Sempre più dure ed esplicite le critiche dall'interno alle autorità russe per la conduzione della campagna militare in Ucraina ...A guidare la rivolta contro gli “errori” delle forze armate sono il ceceno Kadyrov e il capo della Wagner Prigozhin. L’obiettivo è ...