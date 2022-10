Truffe | a Benevento parte il progetto “Anziani in sicurezza”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Misure di contrasto all’odioso fenomeno delleaglisono state discusse questa mattina tra il Prefetto Carlo Torlontano, il sindaco diClemente Mastella e il Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica. La riunione, svoltasi in Prefettura, è servita a definire due distinti percorsi che sono comunque finalizzati a prevenire le pratiche aggressivi e fraudolente di malfattori senza scrupoli e remore morali. Entrambi i percorsi sono finanziati, nell’ambito di un programma speciale ministeriale, dall’Amministrazione di Palazzo Mosti che si trova a dover affrontare il crescente invecchiamento della popolazione residente, che per questo costituisce una potenziale preda. Nel Comitato di questa mattina si è parlato anche di furti in ...

