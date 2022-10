Perché le sigarette elettroniche non vanno demonizzate

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Secondo l’Istituto superiore di sanità italiano, «il fumo di tabacco rappresenta oggi uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie croniche e invalidanti». Queste patologie, inoltre, influiscono negativamente sul benessere della società e sull’economia del nostro Paese. In Italia, dove fuma il 23,8% della popolazione, ogni anno il tabacco è responsabile della morte di più di 80 mila persone, senza calcolare i danni provocati dall’esposizione a fumo passivo. Per questo motivo le politiche di riduzione del danno da tabacco devono compiere un balzo in avanti in tutti quei Paesi dove è ancora alto il numero di fumatori tradizionali, come appunto in Italia. Una delle strategie meno battute nel nostro Paese è quella di puntare sui prodotti a potenziale rischio ridotto come le(e-cig) e i dispositivi a tabacco ...