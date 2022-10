Napoli | che giornata per Osimhen | torna ad allenarsi in gruppo e diventa papà

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Due splendide notizie in casaper Victor. L’attaccante nigeriano èto finalmente adin, seppur ancora parzialmente e dunque sfuma la possibilità per lui di rientrare già contro la Cremonese, ma soprattutto ètodi una bimba, visto che la compagna ha dato alla luce la figlia. Fiocco rosa dunque per il centravanti, che per questo motivo ieri aveva usufruito di unadi permesso. SportFace.