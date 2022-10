Morte Martina Rossi | Albertoni e Vanneschi si sono costituiti nel carcere di Arezzo

La Gazzetta del Mezzogiorno

Rossi morì a 20 anni, il 3 agosto 2011 , precipitando dalla terrazza di una camera d'albergo, a Palma di Maiorca (Spagna), volendo sfuggire ai due che alloggiavano nella stessa struttura. Era ...Sono nel carcere aretino di San Benedetto da oggi ... Martina Franca piange la morte di Lerario, pioniere dell’impresa tessile Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...Nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre si sono costituiti al carcere di Arezzo Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 3 anni in Cassazione per ...