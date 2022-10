Intossicati da mandragora | saranno distrutti a Volla gli spinaci sequestrati

Avezzano. Saranno distrutti oggi al Centro agroalimentare di Volla (Napoli) dove sono stati sequestrati ieri i 7 bancali di spinaci infestati dae provenienti da Avezzano. Lo rende noto l'assessore alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada. Dieci le persone che sono rimaste intossicate, una ricoverata in rianimazione. '......filiera che ha provocato l'intossicazione alimentare dadi alcuni cittadini flegrei, attualmente ricoverati all'ospedale Santa Maria delle Grazie". "Siamo vicini ai cittadinie ...Intossicazione da mandragora, verdure contaminate distrutte: Allerta dell’Asl di Caserta, no a spinaci freschi nelle scuole.Anche in provincia dell'Aquila così come a Forio d'Ischia, Aversa Avolla e San Valentino Torio (Salerno) sono stati venduti lotti di verdura ...