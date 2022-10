Giuseppe Conte propone | tutti in piazza per la pace | senza bandiere

(Di venerdì 7 ottobre 2022) - L'appello del leader Cinquestelle anche agli elettori di centrodestra. Nel Pd c'è chi tende la mano a chi si mobilita per lama anche chi non vuole che il M5s capitalizzi l'iniziativa

Italia Oggi

- L'appello del leader Cinquestelle anche agli elettori di centrodestra. Nel Pd c'è chi tende la mano a chi si mobilita per la pace ma anche chi non vuole che il M5s capitalizzi l'iniziativaHa lanciato l'ideasulle colonne di Avvenire, con finto understatement, cioè specificando "senza sigle e senza bandiere", magari proprio il 4 novembre, festa delle Forze armate, data ... I consensi di Giuseppe Conte continuano a salire - ItaliaOggi.it Giuseppe Conte sferza gli europarlamentari italiani che a Bruxelles hanno bocciato la posizione pacifista avanzata dal M5s ...L'appello del leader Cinquestelle anche agli elettori di centrodestra. Nel Pd c'è chi tende la mano a chi si mobilita per la pace ma anche chi non vuole che il M5s capitalizzi l'iniziativa ...