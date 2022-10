Ford celebra la sua storia vincente a Le Mans con la GT LM 2022

DEARBORN -ha svelato l'edizione speciale definitiva dellaGT di terza generazione. LaGT LM Edition 2022la vittoria della supercar a Le Mans nel 2016, e lo storico podio 1 - 2 - 3 ottenuto nel 1966 da, unico brand americano che abbia mai trionfato nella celebre 24 ...... esaurisce il suo ciclo vitale con una serie limitata chela vittoria del colosso di ... Entro la fine dell'anno laGT LM Edition sarà prodotta in soli 20 esemplari, con consegne previste a ...Ford celebra la vittoria a Le Mans nel 2016 con la serie speciale GT LM Edition, limitata a soli 20 esemplari con dettagli unici come il badge in lega per il cruscotto, prodotto utilizzando il ...DEARBORN (ITALPRESS) - Ford ha svelato l'edizione speciale definitiva della Ford GT di terza generazione. La Ford GT LM Edition 2022 celebra ...