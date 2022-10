F1 | orario qualifiche 8 ottobre | programma GP Giappone 2022 | tv streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Domani, sabato 8, la pista di Suzuka ospiterà leper il Gran Premio del, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Charles Leclerc va a caccia della decima pole position personale dell’anno, ma dovrà vedersela come di consueto con il compagno di squadra Carlos Sainz e con i piloti Red Bull e Mercedes. Max Verstappen è forse il principale favorito su un tracciato che dovrebbe esaltare le caratteristiche della RB18, ma attenzione anche a Sergio Perez dopo l’exploit di Singapore. Da non sottovalutare poi Lewis Hamilton e George Russell, pronti ad inserirsi nella lotta per le prime due file in griglia nel caso in cui la W13 dovesse rivelarsi competitiva sul giro secco in. Ledi Suzuka verranno ...