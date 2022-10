Calciomercato.com

... il bilanciamento nella nostra carta costituzionale"), Annalisa(giornalista e presidente ...1992" da Cesena "e di cui nemmeno le ossa sono mai state ritrovate e sul cui destino lo Statoha ...Più avanti aggiungeva che l'ago di questa bilancia de- Kandinskij fosse Marcel Duchamp , "...si puòpensare al maestro tedesco come a una sorta di ago aggiuntivo di quell'ideale ... Chirico: 'Non solo Juve, i danni del Var si vedono anche in Europa: Inter aiutata, Rocchi fa scuola' Marcello Chirico punta il dito contro il Napoli, la squadra di Spalletti domina in serie A e in Europa ma per lo Juventino è aiutata.Il Napoli ha rifilato sei goal all'Ajax, eppure Marcello Chirico parla di quella che definisce una 'svista arbitrale'.