14enne pestata di botte in classe dal bullo | i compagni filmano tutto | ‘Nessuno mi ha aiutata’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Era in aula, lì dove si sarebbe dovuta sentire al sicuro, protetta. Tra compiti in, interrogazioni, divertimento con i. E, invece, proprio lì, in quell’istituto superiore in provincia di Roma, una ragazzina di appena 14 anni si è trovata faccia a faccia con un ‘’, un suo coetaneo. Che l’ha picchiata,di. Poi, come se non bastasse, chi era lì, anziché fermare quella violenza, ha pensato bene di riprendere. E le, ancora una volta, diventano virali sui social, come se fossero un vanto. Lapicchiata inL’episodio, come spiega l’edizione romana del quotidiano La Repubblica, è avvenuto dieci giorni fa. E il video di quel pestaggio è diventato virale in rete: si vede la ragazzina ...