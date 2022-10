Lo spiraglio di Biden | «Un incontro con Putin al G20? È ancora da decidere»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ilprevisto a novembre in Indonesia potrebbe essere lo scenario del primotra il presidente americano Joee il leader russo Vladimirdall’inizio della guerra in Ucraina. Non è detto, però, che il faccia a faccia tra i due leader ci sarà. «Èda», ha risposto oggia un giornalista prima di partire per New York. L’ultimo colloquio diretto tra i due leader, avvenuto però solo telefonicamente, risale allo scorso dicembre.avrebbero dovuto incontrarsi di nuovo a febbraio. L’invasione dell’Ucraina, però, ha fatto saltare tutto. Prima di imbarcarsi sull’Air Force One, il presidente americano è intervenuto anche sulla mossa dell’Opec, che ha deciso di tagliare la produzione di ...