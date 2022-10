In 98 al via di un Rally Terra Sarda dal sapore d’Europa

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Paddon, Solans, Somaschini, Ballinari e Scattolon sono tra i nomi più prestigiosi al via della gara gallurese valida per il TER e per la CRZ 9° Zona. Record di iscritti per la gara organizzata dalla Porto Cervo Racing. È un elenco iscritti ricco di “contenuti”, quello svelato dal. L’evento, organizzato da Porto Source

Rete Gargano

Proprio con questa vettura i due giovani piloti saranno impegnati dal 28 al 30 di ottobre in Sardegna dove prenderanno ilaldel Golfo dell'Asinara come gara di test in vista della stagione ......auto storiche nel Trofeodi Zona. L'evento organizzato da Ac Verona e Aci Verona Sport festeggerà così 50 anni di storia dalla sua prima edizione nel 1972. Per l'occasione potrà vantare al... VIESTE/ DOMANI AL VIA IL RALLY "PORTA DEL GARGANO" E DELLO SLALOM "TORRE DEL MITO" E’’ quasi inutile negarlo. Non ce lo aspettavamo, anche se il chiacchiericcio nel mondo rallystico dell’alta Italia continuava a parlare di un Rally del Sebino 2022 da grandi numeri. E così partendo d ...Da Vieste a Corato e Taranto, una serie di appuntamenti per tutte le età. In programma anche la proiezione del documentario Kristos della Biennale di Venezia e una gara per gli appassionati dello ster ...