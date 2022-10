Paura ma nessun danno per il terremoto avvertito a Genova (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - Una specie di boato, poi i mobili e l'intero edificio che trema: in centro, in periferia, ai piani bassi e a quelli più alti. Pochi secondi di scossa di terremoto, cinque al massimo, sono bastati a terrorizzare i genovesi poco prima della mezzanotte. Registrata a 2 km da Davagna, nell'entroterra, ad 8 km di profondità, una scossa sismica è stata avvertita fino alla costa, in pieno centro città. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registarto una magnitudo di 3.5 sulla scala Richter Sono state numerose numerose le telefonate di cittadini al Numero unico di emergenza per avere delucidazioni. Al momento - riferiscono i vigili del fuoco su Twitter - nessuna richiesta di intervento è giunta alla sala operativa. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.5 ore 23:41 IT del 04-10-2022 a 2 km W Davagna (GE) Prof=8Km #INGV ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - Una specie di boato, poi i mobili e l'intero edificio che trema: in centro, in periferia, ai piani bassi e a quelli più alti. Pochi secondi di scossa di, cinque al massimo, sono bastati a terrorizzare i genovesi poco prima della mezzanotte. Registrata a 2 km da Davagna, nell'entroterra, ad 8 km di profondità, una scossa sismica è stata avvertita fino alla costa, in pieno centro città. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registarto una magnitudo di 3.5 sulla scala Richter Sono state numerose numerose le telefonate di cittadini al Numero unico di emergenza per avere delucidazioni. Al momento - riferiscono i vigili del fuoco su Twitter -a richiesta di intervento è giunta alla sala operativa. DATI #RIVISTI #ML 3.5 ore 23:41 IT del 04-10-2022 a 2 km W Davagna (GE) Prof=8Km #INGV ...

