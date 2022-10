La modella di OnlyFans | «Guadagno bene | ma non esco più di casa Voglio trasferirmi in Spagna»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Melba Monti, giovane 23enne di Locarno, è una delle content creator più influenti sulla piattaforma a sfondo erotico. «Quello dell’erotismo è un mondo che mi ha sempre affascinato, non mi vergogno a dirlo», ha confessato in un’intervista rilasciata al media Ticinonline. La ragazza ha spiegato quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a pubblicare video hot sul sito web e che le hanno permesso di guadagnare abbastanza: «Non mi posso lamentare». Il racconto di Melba Monti Melba si racconta con onestà e sincerità: «Prima facevo la barista, ma col tempo mi sono resa conto che la ristorazione non faceva per me. Ho conosciuto un ragazzo già attivo su, è stato lui ad accendermi la lampadina suggerendomi di lanciarmi». La content creator tiene a precisare che nonostante i guadagni ci siano, non è tutto ora ciò che luccica: «Sapevo che ...