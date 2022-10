Inter-Barcellona, Xavi come Chiellini: su tutte le furie con il gesto “You pay” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La sfida di ieri sera tra Inter e Barcellona ha visto diversi momenti concitati, in particolare quando i blaugrana si sono visti prima annullare il gol di Pedri per un precedente tocco di mano di Ansu Fati, e poi non concedere un calcio di rigore per un tocco di mano di Dumfries per i quali arbitro e Var hanno preferito non Intervenire per via delle immagini poco chiare. Episodi che hanno mandato su tutte le furie Xavi, che è stato inquadrato anche mentre faceva il gesto “You pay” agli avversari come successo a Giorgio Chiellini nel 2018 nel finale della sfida tra Real Madrid e Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La sfida di ieri sera traha visto diversi momenti concitati, in particolare quando i blaugrana si sono visti prima annullare il gol di Pedri per un precedente tocco di mano di Ansu Fati, e poi non concedere un calcio di rigore per un tocco di mano di Dumfries per i quali arbitro e Var hanno preferito nonvenire per via delle immagini poco chiare. Episodi che hanno mandato sule, che è stato inquadrato anche mentre faceva il“You pay” agli avversarisuccesso a Giorgionel 2018 nel finale della sfida tra Real Madrid e Juventus. SportFace.

