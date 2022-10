Il Napoli ha vinto 22 duelli aerei | l’Ajax appena 7 | radiografia di un dominio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ajax-1-6 non è stata una partita, è stata un massacro calcistico. Il punteggio dice già tutto. Sei a uno, tre gol per tempo e il risultato sta stretto alla squadra di Spalletti. A conferma dell’inutilità del dato del possesso palla – l’equivalente del guardalinee del calcio col Var -,ha finito col 47% e ildi conseguenza col 53%. Da questo dato è sembrato un match equilibrato. Basta guardare i tiri in porta per capire che non c’è stata partita: 13 a 2 per il; tiri fuori dallo specchio della porta: 10 a 4. Nelchi ha effettuato più tiri nello specchio è stato Kvaratskhelia con 3 tiri più 5 fuori dallo specchio (ricordiamo quello nel primo tempo, colancora sotto, da fuori area col portiere fuori dai pali, tiro a rientrare che è uscito di un ...

Poteva disturbare molto ma la squadra ha fatto le cose che doveva, non s'è fatta mai condizionare ed hauna grande partita"., Spalletti: "Grande prova di gruppo". Il tecnico toscano ...Commenta per primo Un successo enorme del, che vince 1 - 6 ad Amsterdam contro l'Ajax. Luciano Spalletti , allenatore degli azzurri, ... In campionato se non avessimodomenica ci saremmo ..."Quando si va sotto in uno stadio così caldo, con un boato addosso, non è facile proporre gioco e riprendere la gara" Puntiglioso in campo, nel riprendere parecchi dei suoi giocatori anche nei momenti ...A Sky: Una lezione di velocità, qualità, una cosa splendida. Spalletti ha creato qualcosa di completamente diverso nella mentalità di questa squadra Nel salotto di Sky Sport Fabio Capello è estasiato ...