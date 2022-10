C’è poco da “riparare” tra Varsavia e Berlino (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Niemcy. È così che i polacchi chiamano la terra dei cugini tedeschi. Una curiosa assonanza con il termine “nemico”. Sarà un caso o una marachella satirica della storia. Fatto sta che il 3 ottobre il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ha firmato la nota diplomatica sui risarcimenti di guerra che Varsavia pretende da Berlino. Fino ad oggi, nessun governo della Terza Repubblica polacca aveva mai osato tanto. “La nota diplomatica che ho appena siglato sarà presentata al ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania” ha dichiarato lunedì Rau, e prosegue: “Le parti dovrebbero adottare misure immediate verso una soluzione permanente, globale e definitiva, giuridica e materiale in merito alle conseguenze dell’aggressione e dell’occupazione tedesca nel 1939-1945. Tale regolamento consentirà alle relazioni polacco-tedesche di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Niemcy. È così che i polacchi chiamano la terra dei cugini tedeschi. Una curiosa assonanza con il termine “nemico”. Sarà un caso o una marachella satirica della storia. Fatto sta che il 3 ottobre il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ha firmato la nota diplomatica sui risarcimenti di guerra chepretende da. Fino ad oggi, nessun governo della Terza Repubblica polacca aveva mai osato tanto. “La nota diplomatica che ho appena siglato sarà presentata al ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania” ha dichiarato lunedì Rau, e prosegue: “Le parti dovrebbero adottare misure immediate verso una soluzione permanente, globale e definitiva, giuridica e materiale in merito alle conseguenze dell’aggressione e dell’occupazione tedesca nel 1939-1945. Tale regolamento consentirà alle relazioni polacco-tedesche di ...

