Bergwijn | “C’è rabbia | è stata solo una serata di mer*a”

IavaroneToni : Bergwijn: “C’è rabbia se perdi in casa 6-1, è stata una serata di m…” - Adoir8_ : RT @peppe_roncino: @Adoir8_ C'è mismatch etnico tra di lorenzo e bergwijn, ma attenzione anche alla difesa dell'Ajax: 2 congoidi al centro… - peppe_roncino : @Adoir8_ C'è mismatch etnico tra di lorenzo e bergwijn, ma attenzione anche alla difesa dell'Ajax: 2 congoidi al ce… -

Tutto Napoli

... con Raspadori che mette a lato su tocco di Lobotka, ma a passare in vantaggio sono è l'Ajax al 9':mette in mezzo da sinistra, la palla arriva sul mancino di Taylor che calcia in porta ...... con Raspadori che mette a lato su tocco di Lobotka, ma a passare in vantaggio sono gli olandesi al 9':mette in mezzo da sinistra, la palla arriva sul mancino di Taylor che calcia in porta ... Ajax, Bergwijn affranto: “Meglio non parlare, è una serata di m….”