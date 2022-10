Via il cemento, più spiagge libere a Ostia: il Campidoglio si prepara agli abbattimenti (Di martedì 4 ottobre 2022) Ostia – “In Commissione Urbanistica facciamo un nuovo passo avanti per il Piano di utilizzazione degli arenili del Mare di Roma. Il Piano, votato in tutte le Commissioni consiliari della scorsa consiliatura e licenziato dalla Giunta Raggi, è uno strumento fondamentale per riconsegnare le spiagge ai romani”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara, che spiega: “Rimangono intatti i capisaldi da noi inseriti nella scorsa consiliatura, ossia l’indice di edificabilità sulla base del Piano Regolatore Generale e l’eliminazione delle spiagge di Castel Porziano dal computo metrico del 50% di spiagge libere previste per legge. Questo permetterà di abbattere cemento e barriere divisive, di creare spazi per ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 ottobre 2022)– “In Commissione Urbanistica facciamo un nuovo passo avanti per il Piano di utilizzazione degli arenili del Mare di Roma. Il Piano, votato in tutte le Commissioni consiliari della scorsa consiliatura e licenziato dalla Giunta Raggi, è uno strumento fondamentale per riconsegnare leai romani”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara, che spiega: “Rimangono intatti i capisaldi da noi inseriti nella scorsa consiliatura, ossia l’indice di edificabilità sulla base del Piano Regolatore Generale e l’eliminazione delledi Castel Porziano dal computo metrico del 50% dipreviste per legge. Questo permetterà di abbatteree barriere divisive, di creare spazi per ...

