Ucraina, Elon Musk e il suo "piano di pace": nuovi referendum con supervisione Onu e Crimea russa. Kiev si infuria, Mosca apprezza (Di martedì 4 ottobre 2022) Elon Musk, con un sondaggio lanciato su Twitter, si improvvisa negoziatore per fermare la guerra in Ucraina e propone il suo "piano di pace". Quattro punti che fanno infuriare Kiev e ottengono, invece, il plauso di Mosca. Le ipotesi avanzate dal numero uno di Tesla e SpaceX per arrivare alla pace passano innanzitutto da un nuovo referendum sotto la supervisione dell'Onu nelle regioni annesse, in maniera unilaterale, da Putin: con "la Russia che se ne andrà, se questa è la volontà del popolo", scrive Musk. Poi ufficializzare l'appartenenza della Crimea alla Russia "come lo è stata dal 1783 (fino all'errore di Krusciov)", sottolinea il capo di Tesla ...

