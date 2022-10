Repressione per le proteste: l’Italia e altri 5 paesi Ue pronti a sanzionare l’Iran (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma – l’Italia e altri cinque paesi dell’Unione Europea – Spagna, Germania, Francia, Danimarca e Repubblica Ceca – hanno proposto ai partner di imporre sanzioni contro l’Iran per la morte di Mahsa Amini e la Repressione violenta delle proteste. Lo hanno detto all’Adnkronos fonti europee, mentre un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha commentato con la Dpa: “Devono esserci conseguenze per i responsabili della morte di Mahsa e della Repressione violenta”. Sul tavolo ci sono 16 “proposte concrete” di sanzioni contro personalità ed entità iraniane. La Repubblica Ceca, presidente di turno della Ue, appoggia l’iniziativa e si guarda alla prossima riunione dei ministri degli Esteri dei 27 a fine mese per una decisione. Intanto Teheran replica agli Usa. “Joe Biden ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma –cinquedell’Unione Europea – Spagna, Germania, Francia, Danimarca e Repubblica Ceca – hanno proposto ai partner di imporre sanzioni controper la morte di Mahsa Amini e laviolenta delle. Lo hanno detto all’Adnkronos fonti europee, mentre un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha commentato con la Dpa: “Devono esserci conseguenze per i responsabili della morte di Mahsa e dellaviolenta”. Sul tavolo ci sono 16 “proposte concrete” di sanzioni contro personalità ed entità iraniane. La Repubblica Ceca, presidente di turno della Ue, appoggia l’iniziativa e si guarda alla prossima riunione dei ministri degli Esteri dei 27 a fine mese per una decisione. Intanto Teheran replica agli Usa. “Joe Biden ...

giorgio_gori : Da 40 anni la repubblica islamica reprime i diritti delle donne iraniane. Le donne che si ribellano vengono picchia… - SkyTG24 : Preoccupato per la violenta repressione in Iran, il presidente degli Stati Uniti Joe #Biden annuncia nuove… - Agenzia_Ansa : Secondo la Ong Ihr, almeno 92 persone sono state uccise in Iran durante la repressione delle proteste in Iran dopo… - ilfaroonline : Repressione per le proteste: l’Italia e altri 5 paesi Ue pronti a sanzionare l’Iran - AzamBahrami : Con l'intensificarsi della repressione e della pressione e l'interruzione di Internet in Iran, oggi è un momento br… -