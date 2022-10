"Niente querele, per carità": Massimo Giletti nel panico a Non è l'Arena (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo aver fatto guadagnare e perdere voti, il reddito di cittadinanza si conferma tema caldissimo anche nei talk. Non è un caso che Massimo Giletti, per la prima puntata post-voto di Non è l'Arena su La7, imbastisca faccia a faccia di fuoco proprio sull'assegno grillino. In studio volano minacce di querela tra Gianluigi Cimmino e Vittoria Baldino. L'imprenditore, ad di Yamamay, sottolinea come a fianco dei percettori ci sia un esercito di famiglie italiane senza sussidio, perché con lavoro regolare, che tra pochi mesi potrebbero essere rovinate dal caro-bollette. La Baldino, esponente del M5S e difensore d'ufficio del reddito, si scalda: «Questa è una operazione criminale». «Lei dice criminale? E io la querelo», replica duro Cimmino. «Faccia pure, ma paragonare le persone che non ce la fanno a pagare la bolletta a chi ha problemi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo aver fatto guadagnare e perdere voti, il reddito di cittadinanza si conferma tema caldissimo anche nei talk. Non è un caso che, per la prima puntata post-voto di Non è l'su La7, imbastisca faccia a faccia di fuoco proprio sull'assegno grillino. In studio volano minacce di querela tra Gianluigi Cimmino e Vittoria Baldino. L'imprenditore, ad di Yamamay, sottolinea come a fianco dei percettori ci sia un esercito di famiglie italiane senza sussidio, perché con lavoro regolare, che tra pochi mesi potrebbero essere rovinate dal caro-bollette. La Baldino, esponente del M5S e difensore d'ufficio del reddito, si scalda: «Questa è una operazione criminale». «Lei dice criminale? E io la querelo», replica duro Cimmino. «Faccia pure, ma paragonare le persone che non ce la fanno a pagare la bolletta a chi ha problemi a ...

