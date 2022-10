Lo strano caso di Simone Inzaghi, dal Gran Galà del Calcio al rischio esonero (Di martedì 4 ottobre 2022) Dal Gran Galà del Calcio alla graticola, più fuori che dentro l’Inter, in pochissimi mesi. È il curioso caso di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è stato inserito – con Mourinho e Pioli – tra i tre migliori allenatori della passata stagione. E verrebbe da dire che non è una casualità visto che l’Inter, lo scorso anno, è stata squadra vera. Ad un certo punto della stagione sembrava non avere rivali per lo scudetto. I nerazzurri, nonostante le partenze di Hakimi, Eriksen e Lukaku, giocavano addirittura meglio dell’anno prima. Non c’era opinionista che non lo riconoscesse. La dirigenza ebbe il merito di scegliere un allenatore con principi non troppo diversi da quelli di Conte, ma soprattutto un allenatore abituato ad adattarsi a quello che ha a disposizione, rifuggendo quella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Daldelalla graticola, più fuori che dentro l’Inter, in pochissimi mesi. È il curiosodi. Il tecnico nerazzurro è stato inserito – con Mourinho e Pioli – tra i tre migliori allenatori della passata stagione. E verrebbe da dire che non è una casualità visto che l’Inter, lo scorso anno, è stata squadra vera. Ad un certo punto della stagione sembrava non avere rivali per lo scudetto. I nerazzurri, nonostante le partenze di Hakimi, Eriksen e Lukaku, giocavano addirittura meglio dell’anno prima. Non c’era opinionista che non lo riconoscesse. La dirigenza ebbe il merito di scegliere un allenatore con principi non troppo diversi da quelli di Conte, ma soprattutto un allenatore abituato ad adattarsi a quello che ha a disposizione, rifuggendo quella ...

