Giovanni Ciacci, tanti vip della televisione contro di lui per i fatti al GF Vip 7 (Di martedì 4 ottobre 2022) Una delle pagine più brutte della tv italiana è andata in onda nella serata di lunedì 3 ottobre durante la diretta del GF Vip. Tutto nasce dalla decisione di Marco Bellavia di abbandonare il reality per problemi personali legati al suo salute mentale. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha anche cercato l'aiuto dei compagni d'avventura che, invece, lo hanno ignorato e lasciato solo. Ginevra Lamborghini ha detto che Bellavia "meritava di essere bullizzato" ed è stata squalificata. Giovani Ciacci è stato eliminato dopo un televoto flash. I vipponi in casa però non si sono resi conto della gravità della situazione, a partire proprio da Giovanni Ciacci: l'opinionista tv ha chiesto scusa ammettendo di non essersi accorto del malessere del compagno in casa. Dopo la sua eliminazione al televoto ...

